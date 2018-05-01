بدء موسم الحصاد في مشروع أبو الطفل وسط معاناة

جالو-العنوان

يعاني مشروع أبو الطفل الزراعي شرقي مدينة جالو مع انطلاق موسم الحصاد من عدم توفير المواد الأساسية التي أرهقت كاهل إدارة المشروع من بينها التعامل مع السوق الموازي في شراء الدولار وتوريد المواد والذي عاد بالسلب على العملية الإنتاجية.

وانطلق موسم حصاد الشعير والقمح والبرسيم بمشروع أبو الطفل والذي يغطي كافة مناطق الواحات جالو وجلة وأجخرة.

ويعتبر مشروع أبو الطفل الزراعي من أهم المشاريع الزراعية وأكبرها على مستوى الجنوب الشرقي لليبيا.

ويواجه المشروع معوقات كثيرة من بينها توفير أدوات التشغيل وقطع غيار الآلات الزراعية بالإضافة إلى الأسمدة والبذور والتي أثرت على العملية الإنتاجية.

ويشرع المشروع في توزيع نطاق إنتاجه بزراعة أكثر من 20 ألف شجرة مثمرة كالليمون والمانجو والبرتقال وغيرها من الحمضيات التي أصبحت مشاريع ناجحة لخصوبة الأرض بالواحات بالإضافة إلى زراعة البطاطا والتي تعتبر سابقة إنتاجية في شرق وجنوب ليبيا الشرقي.

وطالبت إدارة المشروع وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بضرورة الالتفات إلى مناطق الواحات لتوريد موادها.

ويوفر المشروع الأعلاف للمناطق الممتدة من جالو وجلة وأجخرة إلى مدينة بنغازي بمسافة تقدر بـ 700 كيلو متر.

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