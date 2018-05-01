الجزائر والكونغو تستحدثان آلية للتشاور حول الملف الليبي

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية كونغو الديمقراطية، ليونارد شي أوكيتوندو في ختام زيارته الجزائر، إن البلدين وقَّعا اتفاق استحداث لجنة خاصة لوضع إطار تشاور منتظم من أجل انسجام وجهات النظر على الصعيدين الدولي والإقليمي، لاسيما وأنهما يعملان على الملف الليبي؛ بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

من جانبه، اوضح وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، أن المحادثات سمحت بتبادل واسع لوجهات النظر حول المسائل التي تستوقفنا في أفريقيا الجنوبية أو في منطقتنا، خاصة ليبيا ومالي، ومحاربة الإرهاب أو ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وبيّن الوزير الجزائري أن المشاورات حول هذه المسائل في الشان الليبي ليست على مستوى الجزائر والكونغو فقط وإنما على المستوى الأفريقي وأيضًا على مستوى الأمم المتحدة.

وتضم اللجنة الأفريقية حول ليبيا، التي يرأسها رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، جنوب أفريقيا والجابون وإثيوبيا والنيجر وموريتانيا، وودول جوار ليبيا، مصر والسودان وتشاد والجزائر والنيجر وتونس، بالإضافة إلى كل من ليبيا وأوغندا والكونغو.

الجدير بالذكر أن اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول الاتحاد الأفريقي ودول جوار ليبيا أكدت خلال اجتماعها في أبريل الماضي بأديس أبابا، على أهمية دور البلدان المجاورة لليبيا في البحث عن حل دائم.

وأشارت اللجنة في اجتمعاها إلى أهمية التأثير الإقليمي للأزمة، لا سيما فيما يتعلق بالأمن وتدفق الأسلحة والمهاجرين الى ليبيا.

ودعا البيان الختامي لاجتماع اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول الاتحاد الأفريقي ودول جوار ليبيا الأطراف المعينة للتوافق حول تعديل الاتفاق السياسي الليبي إذا لزم الأمر، وإنهاء الأزمة السياسية الحالية، مؤكدًا دعم الدول الأعضاء للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة.

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