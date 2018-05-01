معيتيق يجتمع مع سفير المملكة المتحدة

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، فرانك بيكر، أمس، في ديوان رئاسة الوزراء، وذلك لبحث سبل استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني.

ويأتي هذا اللقاء على ضوء الزيارة التي قام بها السفير البريطاني إلى مدينتي مصراتة وسرت، حيث أكد على ضرورة الإسهام في إعادة الاستقرار إلى ليبيا، وتوحيد مؤسسات الدولة، من أجل النهوض بمختلف القطاعات، ورغبة الشركات البريطانية في استئناف عملها في ليبيا خدمة للمواطن في مجال الصحة.

بدوره أشاد معيتيق بعمق العلاقات الليبية البريطانية، وبالدور الذي تقوم به الدول الصديقة لدعم ليبيا خلال هذه المرحلة، حتى تتمكن من تحقيق نتائج سريعة في مجال الإصلاح والتنمية.

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