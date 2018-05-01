مفوضية اللاجئين توثق عودة ما يزيد عن 368 ألف نازح داخل ليبيا

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد العائدين من النزوح في ليبيا بلغ 368،583 شخصا فيما لا يزال 184،612 نازحا حتى الآن.

وأوضحت المفوضية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن 500 أسرة نازحة عادت إلى منطقة القواليش.

ولفتت المفوضية إلى أن رئيس بعثتها روبيرتو منيوني ناقش مع الحكومة المقترحة والمجلس المحلي للقواليش في وقت سابق احتياجاتهم من ضمنها تحسين المرافق الطبية والمدارس والمنازل وتوفير مياه الشرب.

وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا قدمت مواد غير غذائية لحوالي 23،406 نازحين عام 2108 مقارنة بـ 113 ألف عام 2017، وفق إحصائية المفوضية.

فيما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، أنها استجابت لأكثر من 600 ألف لاجئ في ليبيا سنة 2018.

وأوضحت مفوضية اللاجئين في إنفوجرافيك مطلع إبريل الجاري، أن أكثر من 51 ألف نازح طلبوا اللجوء حديثا، مشيرة إلى أن عدد النازحين المحليين داخل ليبيا يتجاوز 184 ألف نازح، وأن العائدين من النزوح يبلغ عددهم أكثر من 368 نازح.

وبيّنت المفوضية أنها قدمت أكثر من 11 ألف استشارة طبية، ومساعدات غذائية لأكثر من 15 ألف نازح ولاجئ، موضحة أن أكثر من ألفي أسرة نازحة ولاجئة تلقت مساعدات نقدية.

وقالت المفوضية أنها أفرجت عن 983 لاجئ وطالب لجوء، وأنها وفرت حلولا لأكثر من ألف لاجئ وطالب لجوء، لافتة أن متطلبات التمويل الخاصة بالمفوضية تقدر بـ85 مليون دولار.

وكشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الأسبوع الماضي، أن مليونا و100 ألف شخص من نازحين ولاجئين وعائلات متضررة من الاشتباكات المسلحة داخل ليبيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

يذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا وفرت مساعدات عينية للعائلات النازحة مثل البطانيات وأدوات المطبخ والملابس. موضحة أن خلال عام 2017، وصلت المساعدات إلى أكثر من 59,000 نازح وعائد من النزوح في ليبيا

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