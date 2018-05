العمال فى طرابلس: أين حقنا من عائدات النفط؟

المتوسط:

نظم عدد من المواطنين صباح الثلاثاء وقفة احتجاجية وسط ميدان الجزائر في العاصمة طرابلس، وطالب المحتجون في الوقفة بتحسين الوضع المعيشي والإفراج عن مرتباتهم.

كما وصف المحتجون اليوم العالمي للعمال بيوم الغضب، كما أكدوا في وقفتهم أن حقوق العمال في ليبيا مضطهدة ولا يستطيعون الوصول لمرتباتهم طيلة ثلاثة أعوام، رافعين لافتات مكتوب عليها ” العمال بدون مرتبات لمدة ثلاث سنوات “، و” يوم غضب عمالي”، وأخرى “أين حقنا من عائدات النفط”.

