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قوة الردع: القبض على قشوط واليعقوبي ليس له علاقة بجائزة سبتيموس

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

1 مايو,2018

1 مايو,2018

30 أبريل,2018

أكد الناطق باسم قوة الردع الخاصة أحمد بن سالم، قبضهم على رئيس جائزة “سبتيموس” سليمان قشوط، ومديرها محمد اليعقوبي بالعاصمة طرابلس.

وأوضح بن سالم، أن القبض على قشوط ورفيقه ليس له أي علاقة بجائزة سبتيموس، مضيفا أن الإجراءات الضبطية تسير بصورة طبيعية كأي مواطن ليبي، وفق تصريحه لقناة ليبيا الأحرار اليوم الثلاثاء.

من جهة أخرى، أدان مجلس أمناء جائزة “سبتيموس” ما وصفها بحادثة اختطاف رئيس الجائزة سليمان قشوط ومديرها محمد اليعقوبي من قبل قوة الردع الخاصة من أحد مقاهي العاصمة طرابلس.

وطالب المجلس، في بيانه أمس الإثنين، بإطلاق سراح قشوط واليعقوبي بشكل فوري، محملين الجهة الخاطفة المسؤولية القانونية والجنائية تجاه سلامتهما وحياتهما، داعين في الوقت ذاته الصحفيين والإعلاميين والفنانين إلى التضامن مع زملائهم المخطوفين، بحسب نص البيان.

وفي السياق ذاته، دعا المركز الليبي لحرية الصحافة، ما وصفها بحادثة الاعتقال التعسفي لرئيس جائزة “سبتيموس” ومديرها، داعين وزارة الداخلية إلى التحرك لإطلاق سراحهما بشكل فوري.

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ليبيا الخبر

ليبيا الخبر

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