"بوابة إفريقيا" تكشف خلفيات الصراع بين قادة التنظيمات المتطرفة بدرنة

كشف معاون آمر سرية الأبرق مشاة التابعة للجيش صلاح بوطبنجات وجود صراع بين قيادات الجماعات المتطرفة أفضى إلى تصفية بعضهم.

وقال بوطبنجات إن السرية الأمية لدى مجلس شورى مجاهدي درنة(المدرجة على لائحة الإرهاب) قامت بتصفية شخص يدعى ” وليد فتح الله هابيل ” والذي كان منضما لكتيبة بوسليم المتطرفة.

وبين “بوطبنجات” أن عملية التصفية جاءت أثناء خروج هابيل من منزله مؤكدا انه ومنذ طرد تنظيم داعش من درنة لا يخرج كثيرا من منزله.

وأشار بوطبنجات إلى أنه تم تصفية هابيل لأنه يملك معلومات تدين قادة كتيبة بوسليم كونه كان احد أفرادها.

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