شورى درنة الإرهابي يتوعد بالرد على مقتل “وسام بن حميد”

درنة-العنوان

نعى مجلس شورى مجاهدي درنة، مقتل القيادي مجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي وسام بن حميد، مهددا بالأخذ بالثأر لمقتله.

وقال المجلس في بيان “نبشر القاتلين ومن أعانهم بقول الله عز وجل “ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما”.

وتوعد المجلس، في إشارة ضمنية بتنفيذ عمليات إرهابية للأخذ بثأر القيادي الإرهابي، قائلا: “نسأل الله أن يعيننا على الأخذ بثأر دمه”.

وأكدت والدة بن حميد أمس الإثنين لصحيفة العنوان إقامة عزاء لابنها في بيتهم بمدينة إسطنبول التركية.

وكان الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري، قد أعلن يوم 6 يناير 2017 مقتل بن حميد في غارة جوية قرب الحظيرة الجمركية في قنفودة غرب بنغازي.

وكانت القوات المسلحة عثرت على سيارته المصفحة وقد أصيبـت بأضرار شديدة وعليها آثار دماء.

ويعتبر بن حميد من أبرز قيادات المجموعات الإرهابية التي تقاتل في بنغازي تحت مسمى “مجلس شورى ثوار بنغازي” والمدعمة من المؤتمر الوطني السابق والمقربة من المفتي المعزول الصادق الغرياني.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية