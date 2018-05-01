شورى درنة: طائرات إماراتية تستهدف مواقعنا دون وقوع ضحايا

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها محمد إدريس طاهر، استهداف مواقع المجلس بمحوري الظهر الحمر والحيلة بسبع غارات جوية، دون وقوع أضرار بشرية.

وقال طاهر في تصريحاته، إن هذه الغارات وقعت عند الساعة العاشرة والنصف من ليلة أمس الإثنين، من خلال طائرة بدون طيار يعتقد أنها من نوع (Predator MQ.9 Reaper) أمريكية الصنع والتابعة لدولة الإمارات، بحسب ما نشر على صفحته الشخصية على الفيسبوك.

وأضافت طاهر، أن هذه الطائرة أقلعت من مطار الخروبة بقيادة إماراتية في محاولة منها لاستهداف أبناء درنة المرابطين على حدود المدينة الإدارية، وقد استمرت الغارات حتى الساعة الواحدة ليلا، على حد قوله.

وتفرض قوات عملية الكرامة حصارا على مدينة درنة منذ عدة أشهر أدى إلى نقص المواد الغذائية والطبية بالمدينة، وسط مقاومة من قوات مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها التي تقوم بتأمين المدينة وتمنع قوات الكرامة من الدخول إليها.

يذكر أن تقاريرا أجنبية أكدت إقامة دولة الإمارات لقاعدة عسكرية في مطار الخروبة العسكري جنوب مدينة المرج شرق البلاد الواقع تحت سيطرت قوات عملية الكرامة.

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