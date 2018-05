الخميس.. الفنان الليبي المصري حميد الشاعرى يتحدث عن ليبيا في حوار تليفزيوني

المتوسط:

يحل المطرب حميد الشاعرى، ضيفا يوم الخميس المقبل ببرنامج “عائشة”، والذى يعرض على شاشة قناة “صدى البلد” المصرية فى تمام العاشرة مساء، وتقدمه الإعلامية عائشة عثمان.

ومن المقرر يتحدث “حميد” عن الأوضاع فى ليبيا وتجربة تأليفه لعدة أغانى بعد نشوب الاحتجاجات الليبية سنة 2011، والتى تغنى فيها بالمعارضين لنظام القذافى، ومن أبرز تصريحات حميد الشاعرى قوله إن الحكام العرب الذين أطاحت بهم الثورات العربية هم الرابحون فى المعركة وليس العكس.

برنامج “عائشة” يعرض كل خميس فى تمام العاشرة مساء، من خلال لقاءات متميزة ومثيرة مع نخبة من نجوم الطرب من مصر والوطن العربى، والتى تعرض فى تمام العاشرة مساء كل خميس، على قناة صدى البلد.

