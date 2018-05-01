‏قوة الردع: احتجاز “قشوط” و”اليعقوبي” بسبب قضية اخلاقية ..

كشف المتحدث بإسم قوة الردع الخاصة بالعاصمة طرابلس، أحمد بن سالم، أن عناصر القوة ألقت القبض على كل من سليمان قشوط رئيس جائزة سبتموس، وزميله محمد اليعقوبي المدير التنفيدي للجائزة، خلال تواجدهما في أحد المقاهي بحي الاندلس في العاصمة طرابلس، على خلفية أحد القضايا الأخلاقية، مؤكدا أن الأمر لا علاقة له بجائزة سبتموس.

وفند بن سالم، في تصريح لـصحيفة “بوابة أفريقيا الإخبارية”، ما تداول من أخبار حول أن القوة قامت باختطاف قشوط واليعقوبي، واحتجزتهما بجهة غير معلومة، مؤكدا أن المتهمان متواجدانا الآن بمقر قوة الردع بالعاصمة طرابلس.

كما نفى بن سالم، ما أشيع حول تعرض المتهمان لأي نوع من أنواع التعذيب أثناء احتجازهما، مشيرا إلى أن أقارب المتهمان جاء لزيارتهم منذ ساعات، حيث تم إعلامهم بالموضوع واطمئنوا على صحة أبنائهم، مؤكدا أن قشوط واليعقوبي في صحة جيدة.

وأضاف بن سالم، أن المتهمان ألقى القبض عليهم في قضية أخلاقية، وهما الآن يخضعان للتحقيق، شأنهما شأن أي متهم أخر، حيث سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بالإفراج عنهم أو احتجازهم وفقا لسير التحقيقات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية