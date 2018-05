بالصور| صلاة الغائب على الإرهابي «وسام بن حميد» في عدة مدن بينها إسطنبول

المتوسط

شهدت عدة مدن صلاة الغائب على الإرهابي «وسام بن حميد» القائد بما يعرف بـ«مجلس شورى مجاهدي بنغازي، ذلك استجابة للدعوة التي أطلقتها الهيئة البنغازية إلى تحشيد من أجل أداء الصلاة الغائب على «بن حميد».

وأدى المصلون صلاة الغائب على الإرهابي «بن حميد» بعد صلاة العصر في «مصراته جامع الشيخ، زليتن جامع البازة، غريان ميدان الشهداء، طرابلس ميدان الشهداء، الزاوية ميدان الشهداء، فلسطين في مدينة غزة، تركيا جامع محمد الفاتح الكبير إسطنبول».

ناشدت الهيئة البنغازية مهجرى بنغازي من غرب البلاد إلى تحشيد من أجل أداء صلاة الغائب على المسؤول العسكري لمجلس شوري بنغازي الإرهابي «وسام بن حميد».

وناشدت الهيئة المهجرين بضرورة التجمع، عصر اليوم الثلاثاء، بميدان الشهداء في طرابلس، وكذلك أمام جامع الشيخ بمدينة مصراتة في نفس التوقيت.

وأعلنت عائلة الإرهابي وسام بن حميد قائد ما يُسمى بـ «مجلس شورى ثوار بنغازي» الإرهابي، مقتل نجلهم، إلا أنّها لم تُحدد موعد ومكان مقتله، وذلك إثر الحرب التي كانت دائرة بين مسلحين والقوات المسلحة في مدينة بنغازي.

ويأتي إعلان العائلة لمقتل نجلهم، خلالَ مؤتمرٍ صحافي، عقدهُ اليوم الاثنين شقيقه ووالدته ووالده من تركيا بثته قناة النبأ المملوكة للقيادي السابق في الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج.

