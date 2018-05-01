بنغازي تستضيف مؤتمراً يضم أنصار النظام السابق ومجموعة من التكنوقراط

عين ليبيا

تستضيف مدينة بنغازي مؤتمراً يضم بعض من أنصار النظام السابق ومجموعة من التكنوقراط برعاية فرنسية.

فبحسب صحيفة «نوتيزي جيوبوليتك» الإيطالية فإن هذا الاجتماع سيكون بإشراف الحركة الوطنية الشعبية المحسوبة على بعض المسؤولين بالنظام السابق وذلك لحشد القوة السياسية والمدنية لدعم خليفة حفتر في المنطقة الشرقية.

وأضافت الصحيفة أن هذا الملتقى يأتي بعد اشتراط الحكومة الفرنسية على حفتر تكوين جناح سياسي مدعوم بالتكنوقراط حيث أن الفرنسيين اقترحوا على حفتر إما التحالف مع حزب تحالف القوى الوطنية برئاسة محمود جبريل او انصار النظام السابق إلا أن حفتر فضل التحالف مع الحركة الوطنية الشعبية بإعتبارها الاقرب إليه من بين انصار النظام السابق.

وسيعقد المؤتمر قبل احتفلات عملية الكرامة المزمع اقامتها خلال شهر مايو القادم بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق عملية الكرامة التي اطلقها خليفة حفتر في مدينة بنغازي سنة 2014م.

كما كشف مصدر مقرب من المتحدث الرسمي أحمد المسماري عن عزم خليفة حفتر القاء خطاب وصفه بالتاريخي في احتفالات الكرامة، موضحاً ان الخطاب سيكون تصالح مع انصار ثورة سبتمبر، حيث سيؤكد فيه حفتر ان سبتمبر ثورة حقيقة قامت من اجل الشعب الليبي ضد النظام الملكي.

وأكد المصدر ان المشرفين على الحفل أرسلوا دعوات حضور لكبار الشخصيات التكنوقراط المحسوبة على النظام السابق من ضمنها رئيس الوزراء الاسبق جادالله عزوز الطلحي، مشيراً الى ان الاحتفالية ستكون على مستوى عالي.

يُشار إلى أن الحركة الشعبية أعلنت في اكثر من مناسبة عن دعمها لخليفة حفتر وقوات المنطقة الشرقية آخرها إعلان مصطفى الزايدي المسؤول الاول بالحركة عن تضامنه مع عودة خليفة حفتر سالماً الي ليبيا بعد رحلة علاج.

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