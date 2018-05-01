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إرسال شحنة وقود من مصراتة إلى الجنوب

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تواصل إرسال إمدادات الوقود إلى الجنوب الليبي.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة انه يتواصل إمداد الوقود من مستودع مصراته إلى  الجنوب مبينا انه انطلقت اليوم الثلاثاء الشحنة الرابعة من محروقات (البنزين والديزل والغاز السائل) إلى مستودع سبها .

وأوضح المكتب الإعلامي أن الشحنة تقدر بـ “4057000” لتر بنزين و “2569000” لتر ديزل بالإضافة إلى 140 طن متري من الغاز المسال.

 ونقل المكتب الإعلامي عن مدير منطقة سبها أن بلدية سبها بدأت تشهد انفراجه في أزمة الوقود وأن مستودع سبها النفطي مستمر بتنفيذ الطلبيات وتزويد شركات التوزيع المالكة للمحطات مباشرة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ومن أين حصلت مصراتة على تلك الكميات من الوقود والعاصمة طرابلس تعاني نقصا فيه؟.

    وماذا حدث بشأن خزانات طريق المطار بطرابلس؟

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