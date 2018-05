المتوسط :

أكد رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب، عبد السلام نصية، أن المحاولات المحلية و الأممية من أجل التوصل إلى توافق بين طرفي الحوار بين مجلسي النواب و الدولة الاستشاري حول تعديل الاتفاق السياسي باءت بالفشل.

وأوضح نصية،خلال تصريحات مرئية، أن المرحلة الراهنة تفرض تغيير هذا المسار، و الاتجاه نحو إجراء الانتخابات من أجل إعادة بناء الدولة وتحقيق الاستقرار.

