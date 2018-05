رئيس مصلحة التسجيل العقاري يعقد اجتماعًا مع مسئولي الإدارات العامة

المتوسط

عقدت رئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري في ليبيا، اجتماعًا ضم مدراء الإدارات العامة والمكاتب، لمناقشة جملة من البنود.

وأوضح الحساب الرسمي لمصلحة التسجيل العقاري، عبر فيس بوك، أن أبرز البنود التي تم مناقشتها هو عرض مشروع الهيكل التنظيمي للمصلحة، وكذلك إعادة تشكيل اللجان الدائمة «شؤون الموظفين، التمديدات، المشتريات».

وتناول الاجتماع أعمال الأرشفة والمسح الضوئي للملفات العقارية المصدقة والمؤقتة، فيما خص أيضا الدورات التدريبية جانبًا لمدى اهميتها استعدادًا لتفعيل العمل العقاري الجزئي.

كما تطرق الاجتماع لأخر مستجدات أعمال لجنة استحداث الإدارات والمكاتب، وعن النشاطات والتغطيات الاعلامية بالموقع الالكتروني، وصفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصلحة.

