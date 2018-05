عميد بلدية سرت يتفقد أعمال الصيانة بالملعب الرئيسي بالمدينة الرياضية

المتوسط

تفقد عميد بلدية سرت، مختار المعداني، برفقة نائب رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم خليج سرت وعضو اللجنة التسيرية للمدينة الرياضية السيد الهادي أسيوطي، أعمال الصيانة التي تجري بالملعب الرئيسي بالمدينة الرياضية.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية سرت، عبر فيس بوك، أن عميد البلدية التقى عدد من الموظفين بالمدينة الرياضية وتم الاتفاق على تسوية أوضاعهم الوظيفية وقيامهم باستئناف عملهم في حماية مرافق المدينة الرياضية بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية في سرت.

