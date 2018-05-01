فتحي المجبري يلتقي السفير البريطاني لدى ليبيا

اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي، فتحي المجبري، مع السفير البريطاني لدى ليبيا، فرانك بيكر، أمس في ديوان رئاسة الوزراء، وذلك لدعم آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تطويرها.

وأكد بيكر دعم حكومة بلاده لحكومة الوفاق الوطني، مثمنا الجهود التي تبذلها لإعادة الاستقرار في ليبيا، وتوحيد مؤسساتها، مبديا رغبة الحكومة البريطانية في دعم الجهود المبذولة، وبذل ما يمكن لتثبيت الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا.

فيما أبدى المجبري استعداد حكومة الوفاق للتعاون مع الحكومة البريطانية بما يخدم مصالح الشعبين.

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