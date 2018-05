الانتخابات بين التأييد والرفض.. مخرج للأزمة أم تعميق للانقسام؟

المتوسط:

بين الرفض والتأييد لإجراء انتخابات في ليبيا، لم يبق الكثير في ظل تبديد الوقت الذي يعد رفاهية لم يعد قائما بعد أن تقلصت المساحة الزمنية التي تفصل القوى السياسية في ليبيا عن استحقاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على ضوء خطة الأمم المتحدة التي قدمها غسان سلامة في سبتمبر الماضي، بعد أن عجز مجلسا النواب والدولة عن الوصول إلى تعديل اتفاق «الصخيرات» بما يسمح بتشكيل مجلس رئاسي مصغر وحكومة منفصلة.

مجلسا الدولة والنواب.. «إخفاق التوافق»

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اعتبر أنه فات الوقت على الوصول إلى اتفاق على تعديل الاتفاق السياسي مع مجلس الدولة، وقال صالح: «إن مجلسي النواب والدولة تأخرا في الوفاء بالتزاماتهما، والوقت لا يسعفنا لإجراء تعديلات على الاتفاق السياسي أو تشكيل حكومة جديدة والمخرج هو الانتخابات في شهر سبتمبر القادم، وسنتجه لتكليف المفوضية العامة للاستعداد للاستحقاق الانتخابي وإعطاء الناس فرصة للترشح والاستعداد».

ونفى رئيس مجلس النواب بشكل غير مباشر أن يكون قد تم اتفاق مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري على تعديل اتفاق الصخيرات، قائلا: «وزير خارجية المغرب سأل عن مستقبل الاتفاق السياسي فقلت إن مجلس النواب له ثوابت محددة منها تعديل الرئاسي واحترام مقررات مجلس النواب وأن المشري وعد بالاستجابة لمطالبنا».

«الرباعية»: الانتخابات هي الحل

هذا الانسداد جعل المجموعة الرباعية بشأن ليبيا، تؤكد في ختام اجتماعها الذي عقد بجامعة الدول العربية يوم الاثنين 30 نيسان (أبريل) على تمسكها بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ليبية قبل نهاية العام الجاري.

وشددت الرباعية على «أهمية عقد انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس الإطار القانوني اللازم، الذي يجب أن يصدر ويُصدق عليه لهذه الغاية، بما في ذلك إطار دستوري وقانون انتخابي، وأن الانتخابات مخطط لها أن تُعقد قبل نهاية العام، وفق خطة عمل الأمم المتحدة».

وأضافت أن «عقد مثل هذه الانتخابات يتطلب مناخًا سياسيًا وأمنيًا مواتيًا تتعهد فيه كافة الأطراف الليبية بشكل مسبق باحترام نتائجها والالتزام بها، ويُسمح للناخبين بممارسة حقوقهم الديمقراطية في كافة أنحاء البلاد بشكل آمن وبدون ترهيب أو تدخل».

وكان سلامة قد نبه طرفي الحوار مجلس النواب ومجلس الدولة خلال أحاطته أمام مجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي21 آذار ( مارس)2018 ، أنه “كلما اقتربت ليبيا من موعد الانتخابات، كلما كانت التعديلات على الاتفاق السياسي أقل أهمية.

الدولة.. وتأخر الوقت

ويبدو أن التعنت والحسابات السياسية لبعض الأطراف كانت سببا في تسرب الوقت دون الوصول إلى اتفاق حول تعديل اتفاق الصخيرات، ولن يجدي مع ذلك استعداد مجلس الدول الآن الذهاب إلى مدينة طبرق شرق البلاد تلبية لأي دعوة يوجهها كما قال مجلس النواب للقاء بين المجلسين «حال تحديد موعد لذلك، من أجل تجاوز المرحلة واستشراف مرحلة جديدة” . بعد أن أعلن رئيس مجلس النواب موقفا واضحا بأن وقت الحوار استنفد، وأن الحل هو الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

الانتخابات.. واتهامات المؤامرة

وترى البعثة الأممية والرباعية ومجلس النواب ضرورة التوجه إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام دون الانتظار لحصول توافق سياسي، بينما رفض بشدة عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا العام، واصفا الانتخابات الرئاسية بـ«المؤامرة على وحدة ليبيا».

وأكد «الدرسي» أن الانتخابات ستقود البلاد إلى للتقسيم، متسائلا: «هل نتوقع أن يفوز معسكر الإخوان في شرق البلاد المسيطر عليه الجيش الليبي.. أو أن يفوز تيار الجيش في غرب البلاد المسيطر عليه من المجلس الرئاسي، والمجلس الاستشاري للدولة وحلفائهم».

وتابع: «إذا سيفوز كل تيار في منطقته ولن يعترف أي طرف بنتائج الانتخابات في حال لم تكن في صالحه والأعذار والمبررات متوافرة وأسباب عدم قبول النتائج كثيرة».

وختم الدرسي تصريحه قائلا: «ستجرى الانتخابات ويعترف بها العالم وبشرعية الصندوق ويبقى كل طرف في موقعه باعتراف دولي وشرعية محلية ..وهذا هو التقسيم والتشظي بعينه وهو ما نحذر منه” حسب قول الدرسي».

انتخابات.. بشروط

واشترط رئيس لجنة الحوار في مجلس النواب عبدالسلام نصية في حال الذهاب إلى الانتخاب في ظل الأوضاع الراهنة، كما دون ذلك على صفحته بالفيسبوك يوم الاثنين 30 نيسان ( أبريل)، أن تكون هذه الانتخابات رئاسية وبرلمانية ولا ننخدع مرة أخرى بإجراء انتخابات برلمانية فقط ونظل نلف في نفس الحلقة بقيادة جماعية هشة غير قادرة على استعادة الدولة.

وطالب لإنجاح ذلك بتعهد كل الأطراف بالالتزام بالانتخابات ونتائجها وأشراف الأمم المتحدة على ذلك، كما طالب بتشكيل لجنة من مجلسي النواب أو الدولة أو تكليف لجنة تعديل الاتفاق السياسي بإجراء تعديلات محدودة على مقترح لجنة فبراير.

وأضاف: «على سبيل المثال المادة (1) والمادة (3) انتخاب الرئيس مباشر أو غير مباشر، المادة (5) تحديد مدة زمنية لمجلس النواب والرئيس والاجراءات في حالة عدم وجود دستور دائم»، داعيا لاستمرار هيئة صياغة الدستور لحين انعقاد الهيئة التشريعية الجديدة، مشدداً على مجلس النواب بتعديل الإعلان الدستوري بمقترح فبراير الجديد وإصدار قانون الانتخابات.

التفاهم السياسي.. صعب

ورحب أحمد لنقي عضو مجلس الدولة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة قبل نهاية العام الحالي 2018، معتبرا أن تأخر المجلسين في إيجاد صيغة توافقية حول المواد التي يجب تعديلها في الاتفاق السياسي طيلة السنتين الماضيتين أثر سلبا في مسار العملية السياسية حيث أصبح من الصعب تحقيق تفاهم سياسي بين المجلسين في الوقت الحالي”.

المؤشرات تقول على ضوء بيان الرباعية وموقف رئيس مجلس النواب أن صفحة تعديل الاتفاق السياسي والعودة مجددا إلى تشكيل مجلس رئاسي مصغر ومجلس وزراء قد طويت، دون أن يعني أن الطريق باتت سالكة نحو الانتخابات دون عقبات، حيث لا يمكن تجاهل موقف مجلس الدولة ومن يواليه.

The post الانتخابات بين التأييد والرفض.. مخرج للأزمة أم تعميق للانقسام؟ appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية