مصرع طفل إثر انفجار لغم أرضي في بنغازي

لقى طفل مصرعه متأثرا بجراحه إثر انفجار لغم أرضي خلفته الجماعات الحربيه ابان فترة الحرب قرب مركز شرطة المدينة بمنطقة سوق الحوت في مدينة بنغازي.

وأوضح المكتب الإعلامى بمستشفى الجلاء للجراحة و الحوادث، فاديه البرغثي، خلال تصريحات مرئية، أن الطفل محمد نجم و البالغ من العمر اثني عشر عاما،والذي أصيب بشظايا اللغم الأرضي في البطن مطلع الأسبوع الجاري، وأدخل فور وصوله إلى غرفة العمليات، وتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة، قبل وفاته.

