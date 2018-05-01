إيطاليا تؤكد انخفاض عدد المهاجرين من ليبيا في أبريل

أكدت وزارة الداخلية الإيطالية انخفاض تدفقات المهاجرين غير القانونيين المنطلقين من الشواطئ الليبية، في شهر أبريل الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام المنصرم، بنسبة 82%.

وأوضحت الداخلية، وفق ما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية، الاثنين، أن عدد المهاجرين الواصلين إلى الشواطئ الإيطالية في أبريل الماضي، بلغ 2,129 مهاجرا، في حين بلغ عدد المهاجرين القاصدين إيطاليا في إبرايل من العام الماضي: 12,101.

وأضافت الداخلية أن تدفقات المهاجرين إلى إيطاليا شهدت انخفاضا في الأشهر العشرة الأخيرة، بنسبة 74%، دون أن توضح أسباب انخفاض هذه التدفقات.

يُذكر أن السلطات الإيطالية أعلنت انخفاض عدد المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بنسبة 70%.

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