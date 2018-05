القوات التونسية تقبض على مهربين ليبين بالحدود مع ليبيا

المتوسط:

احتجزت القوات العسكرية بالمنطقة الحدودية بجهة مشهد صالح بالذهيبة من ولاية تطاوين،علبا كرتونية تحتوي على بضائع مهربة من ليبيا.

وأفادت وزارة الدفاع التونسية، أن تم ضبط عصابة من المهربين الليبين وفي حوزتهم 449 علبة لحبوب منع الحمل و3500 علبة سجائر و533 واقي هواتف جوالة، وذلكم فور تلقيهم بلاغ ورصد منظومة المراقبة الالكترونية لسيارتين قادمتين من ليبيا، كشيرة إلى أنه تم تسليم المهربين إلى الوحدات الديوانية التونسية لاتخاذ الاجراءات اللازمة عقب اشتباكات عنيفة اسفرت عن إصابة عسكري .

