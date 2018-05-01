نصية يعلن فشل جهود التوافق بين البرلمان والأعلى للدولة

أعلن قال رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب، عبد السلام نصية فشل جهود التوافق بين لجنتي الحوار بالبرلمان ومجلس الدولة. وقال نصية في تصريحات اعلامية إن كل الجهود المحلية والأممية للوصول إلى اتفاق بين لجنتي الحوار عن مجلسي النواب والدولة باءت بالفشل، مؤكدا عدم إمكانية الاستمرار في هذا المسار. وأضاف نصية ان هذه الوضعية تقتضي الذهاب إلى إجراء انتخابات، من أجل الدخول في مرحلة استقرار دائم.

وكان رئيس مجلس النواب عقيله صالح دعا إلى إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري عن طريق الشعب مباشرة . وأشار صالح إلى انه يجب أن يتم انتخاب رئيس للدولة يكلف رئيس وزراء ليحل مشاكل الشعب وأزماته مبينا أن هناك توجه دولي وأممي داعم للانتخابات في ليبيا كحل للازمة داعيا إلى التعجيل فيه لكي نجنب البلاد مزيد من الانقسام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية