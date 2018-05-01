ليبيا: قواعد جديدة للصراع السياسي قد تؤثر على إجراء الانتخابات

تناقش حلقة اليوم من “بانوراما” تناقش أبرز التطورات على الساحة الليبية، والتي بدأت تأخذ منحاً جديداً، مع الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

ففي تصريح أثار جدلاً داخل ليبيا قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح إن “الوقت لا يسعف الليبيين لإجراء تعديلات على الاتفاق السياسي أو تشكيل حكومة ليبية جديدة”.

وأضاف أن “المخرج هو الانتخابات في شهر سبتمبر المقبل”، موضحاً أنه سيكلف المفوضية العامة للاستعداد للاستحقاق الانتخابي، وإعطاء الناس فرصة للترشح والاستعداد.

وقال عقيلة إن إجراء الانتخابات في ليبيا «مطلب شعبي» وأن “هناك توجه دولي وأممي داعم للانتخابات في ليبيا كحل للأزمة”، وأنه «يجب التعجيل في التوجه للانتخابات الرئاسية لتجنيب البلاد مزيدًا من الانقسام”.

كما اعتبر أن “ما يجب أن يتم هو انتخاب رئيس للدولة يكلف رئيس وزراء ليحل مشاكل الشعب وأزماته”.

بموازاة ذلك وعلى خط التحضير لاقتحام درنة كدت قوات الجيش أن الجماعات المتطرفة المسيطرة على المدينة قامت بتغيير مواقعها، وقامت بالدخول إلى الأحياء السكنية،

بعد أن كانت متمركزة حول المدينة.

وفي تصريح صحفي قال معاون قائد السرية الأولى مشاة الأبرق، صلاح بوطبنجاتإن أعادة انتشار “الجماعات الإرهابية دليل على أنهم مصابون بالذعر والهلع بعد قيام قائد الجيش خليفه حفتر بزيارة غرفة العمليات العسكرية في درنه”.

وتستعد قوات الجيش لدخول مدينة درنة بعد أن حشدت تعزيزات عسكرية ضخمة على تخوم المدينة وفرض حصار على الجماعات المسلحة بدرنة وأعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة تمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

وعلى خط الجهود الأممية لدفع التسوية السياسية إلتقى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، بالقاهرة مع أنصار النظام الجماهيري الليبي.