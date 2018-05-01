برلماني: الانتخابات بهذه الوضعية خطوة نحو المجهول

انتقد عضو مجلس النواب يوسف الفاخري إجراء انتخابات في ليبيا في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد. وقال الفاخري في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن “الدعوة لإجراء انتخابات في ظل الانقسام السياسي والمؤسساتي وتحت الظروف المعيشية والأمنية القاسية التي تمر بها البلاد حاليا تعتبر خطوة في الاتجاه المجهول، ما لم يسبقها حوارات تنتج عنها تفاهمات تكون ضامن لاستقرار الدولة ما بعد إجراء هذه الانتخابات”.

وأضاف الفاخري “أن أي تعديل دستوري قادم لمرحلة انتقالية جديدة يحب أن يتم بطريقة قانونية وبإجراءات تشريعية وتنظيمية صحيحة تفاديا لأي طعن دستوري سوف يترتب عليه العودة للمربع الأول وبالتالي الاستمرار في حالة الانقسام الأمر الذي سوف يؤدي الي ازدياد حجم المعاناة”.

وكان رئيس مجلس النواب عقيله صالح دعا إلى إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري عن طريق الشعب مباشرة . وأشار صالح إلى انه يجب أن يتم انتخاب رئيس للدولة يكلف رئيس وزراء ليحل مشاكل الشعب وأزماته مبينا أن هناك توجه دولي وأممي داعم للانتخابات في ليبيا كحل للازمة داعيا إلى التعجيل فيه لكي نجنب البلاد مزيد من الانقسام.

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