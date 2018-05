ورشة عمل حول «مسودة الدستور» ببلدية سرت

المتوسط:

عقدت صباح اليوم بقاعة الاجتماعات بالمجلس البلدي سرت، ورشة عمل حول مشروع مسودة الدستور الليبي بتنظيم من لجنة التنمية والموارد البشرية ببلدية سرت، وذلك بحضور أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدكتور محمد الزايدي عن الخمس ومحمد الحواسي عن الجبل الغربي وجمال الغزال عن سرت، وعميد بلدية سرت مختار المعداني وعضوي المجلس البلدي المهندس أبوبكر الجلاب وصالح عيّادة ومراقب قطاع التعليم سرت مفتاح عبد الكافي وعدد من المهتمين والنشطاء ببلدية سرت.

وتمَّ خلال ورشة العمل تقديم شرح مبسّط عن المراحل التي تمت حتى وصل إلى مرحلة مشروع المسودة الحالي، إذ تم بعدها فتح حلقة النقاش للحضور الذين أكدوا على أهمية الدستور كمرحلة مهمة من أجل إخراج الوطن من المأزق الحالي.

وأبدى أعضاء الهيئة استعدادهم للمشاركة في ورش عمل أخرى يتم التنسيق لها بشكل موسّع بحضور أعضاء آخرين للمشاركة وإيضاح كل ما يتعلّق بمسودة الدستور.

