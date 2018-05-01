انخفاض تدفقات المهاجرين إلى السواحل الإيطالية

أصدرت الداخلية الإيطالية بيانات تظهر انخفاض تدفقات المهاجرين المنطلقين من شواطئ ليبيا، بنسبة اثنين وثمانين فاصلة ثلاثة وثمانين في المئة، حيث رسا ألفان ومئة وتسعة وعشرون شخصا في الفترة الممتدة من مطلع شهر ابريل الماضي إلى الثلاثين منه، مقارنة باثتي عشر ألفا ومئة وواحد وصلوا إلى سواحل إيطاليا في نفس الشهر من العام الماضي.

وأبرزت البيانات الصادرة انخفاض تدفقات المهاجرين على النحو العام للشهر العاشر على التوالي، حيث سجل شهر أبريل وصول ثلاثة آلاف ومئة وواحد وثمانين مهاجرا، في حين أن نفس الشهر من العام الماضي شهد رسو اثني عشر ألفا وتسعمئة وثلاثة وأربعين مهاجرا، أي أقل بمعدل نحو خمسة وسبعين في المئة.

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