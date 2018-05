وزير داخلية الوفاق يتفقد الأوضاع الأمنية بمنطقة قصر بن غشير

المتوسط :

اجتمع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق العميد عبد السلام عاشور، اليوم الثلاثاء، مع عدد من الأجهزة الأمنية بمنطقة قصر بن غشير لمناقشة الوضع الأمني ودعم الأجهزة اوالارتقاء بمستوي الأمن بالمنطقة.

من جانبه أكد عاشور على ضرورة التقيد بالضوابط الرسمية لأعضاء هيئة الشرطة والمجاهرة بالأمن و التعاون بين الأجهزة الأمنية المختلفة وضبط الخارجين عن القانون والعمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود والإهتمام بالعمل المناط بهم من أجل تحقيق الاستقرار بالمنطقة.

جاء ذلك الاجتماع إثر الزيارة التفقدية التي قام بها وزير الداخلية إلي منطقة قصر بن غشير ومديرية الأمن ومراكز الشرطة المتواجدة بالمنطقة.

