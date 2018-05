إيطاليا تُؤكد انخفاض أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا بنسبة 82%

المتوسط:

أفادت وزارة الداخلية الإيطالية، بوجود بيانات تُظهر انخفاضًا في أعداد تدفقات المهاجرين من الدولة الليبية إلى السواحل الإيطالية، وذلك بنسبة تُقارب الـ 82%.

وأكدت البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية، انخفاض تدفقات المهاجرين على النحو العام للشهر العاشر على التوالي، حيث سجل شهر أبريل الماضي وصول حوالي 3100 مهاجر، وذلك إذا تم مقارنته بنفس هذا الشهر من العام الماضي، الذي شهد ما يُقارب الـ 12 ألف مهاجر.

