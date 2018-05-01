عمال ليبيا من دون مرتبات في عيدهم العالمي

بنغازي-العنوان

يحتفل العمال الليبيون اليوم الثلاثاء باليوم العالمي للعمال وسط أوضاع معيشية تكاد تكون “مأساوية” جراء تأخر صرف المرتبات المتدنية في معظمها وشح السيولة النقدية التي تعصف بالمصارف منذ نحو عام.

وأشار بيان أصدره الاتحاد الوطني لعمال ليبيا فرع بنغازي بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، إلى تأثر العمال من تدني مستوى الدخل للفرد، وتأخر صرف المرتبات، والارتفاع الكبير في الأسعار، وتغول السوق الموازية، وتوقف عجله الإنتاج في كثير من الوحدات الصناعية والإنتاجية والخدمية.

ولم يتقاضى العاملون في القطاعات الممولة من الخزانة العامة مرتباتهم من بداية العام الجاري، وقالت وزارة المالية والتخطيط في الحكومة الليبية المؤقتة يوم أمس الإثنين إنها ستشرع في إحالة المخصصات المالية لمرتبات يناير وفبراير ومارس وإبريل إلى القطاعات الممولة من الخزانة العامة.

وقال بيان الاتحاد “إن هذا الأمر جعل الكثير من العمال يدخلون تحت مستوى خط الفقر ويعانون الحاجة والعوز وعاجزين حتى عن توفير قوت يومهم”.

وطالب الاتحاد بهذه المناسبة العمالية الجميع بالوقوف صفا واحدا متلاحمين، لتخطي هذه الأزمات التي كثيرا منها مفتعلة وليشمر الجميع عن سواعدهم لبناء ليبيا والانتماء وليعود للبلاد الأمن والأمان.

ووجه الاتحاد الوطني لعمال ليبيا بقياداته وكوادره النقابية وكل منظماته العمالية المنظوية تحته؛ بالتهنئة لكل عمال ليبيا بهذه المناسبة العظيمة في تاريخ الحركة النقابية العمالية.

وتوجه عمال ليبيا ببنغازي بالتحية والتهنئة لكل عمال الوطن العربي وعمال العالم جميعا بهذه المناسبة العالمية، وليتحد عمال العالم في مواجهه قوى الشر والعدوان والإرهاب.

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