تعليم الوفاق يطلب تسمية إحدى المدارس بالبلديات باسم شهداء أبناء الشرشاري

وجه وزير التعليم المفوض في حكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل، أمس، خطابا إلى مراقبي التعليم بالبلديات، بشأن اختيار إحدى مؤسسات التعليم الأساسي ببلدياتهم لإعادة تسميتها باسم مدرسة شهداء أبناء الشرشاري.

وقال عبدالجليل إن هذه الخطوة جاءت تخليدا لذكرى الأطفال الشهداء، وستبقى ناقوسا يذكر الشعب الليبي بحجم المأساة التي تعرض لها أولئك الطلبة الأبرياء، مؤكدا أن أطفال الشرشاري قد تعرضوا إلى أبشع جريمة ضد أطفال لا ذنب لهم إلا أنهم قصدوا مدارسهم لتلقي العلم، فوقعوا في أيدي ضعاف النفوس الذين لم يراعوا فيهم لا حرمة ولا ذمة، حسبما جاء في الخطاب.

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