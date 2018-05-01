افحيمة يشخص أسباب مشكلة تنازع السلطات وسبل حلها

أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة انه “إذا جرى عمل انتخابات رئاسية في ليبيا على أساس النظام الدائم للحكم أي على أساس دستور البلاد الدائم فإنها بالتأكيد سوف تكون حالا جذريا للمشكلة السياسية في ليبيا شريطة أن تتزامن معها الانتخابات التشريعية أو تكون قبلها بقليل”.

وأضاف افحينة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية “أن أساس المشكلة هو تنازع الشرعية بين سلطتين تشريعيتين رفضت احداهما التسليم للأخرى فانقلبت عليها، وبالتالي زوال المشكلة بزوال أسبابها هو أنجع الحلول أي بانتخاب بديل للجسمين الحاليين” وتابع أما “إذا أدت الانتخابات للدخول في مرحلة انتقالية جديدة فإنها سوف تزيد الأمر تعقيدا”.

وكان المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة أكد انه يجري العمل على إنجاح الانتخابات في ليبيا واعتماد الدستور الجديد للبلاد يأتي ذلك بعد أيام من تأكيد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أهمية إجراء انتخابات في ليبيا قبل نهاية العام الجاري

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