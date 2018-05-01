جهاز مكافحة الهجرة طرابلس يتسلم 98 مهاجرا

تسلم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، أمس، ثمانية وتسعين مهاجرا غير قانوني، من الجنسية الأريترية كانوا في مركز إيواء زوارة.

وحسب رئيس مكتب الإعلام بالجهاز، الملازم أول حسني أبو عيانة، فإن المهاجرين كانوا ينوون التوجه إلى أوروبا بطريقة غير قانونية، حيث تمكن خفر السواحل الليبي من اعتراضهم في عرض البحر، وتسليمهم إلى مركز إيواء زوارة.

مشيرا إلى أن عملية استلامهم تمت بالاتفاق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث تم تقديم الخدمات الإيوائية لهم، والكشف الطبي عليهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا