قصف وألغام وتفخيخ تقتل المدنيين

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن وقوع 4 قتلى وسبعة وعشرين جريحاً خلال شهر أبريل الماضي في أنحاء ليبيا نتيجة القصف أو مخلفات الحرب والألغام وغيرها من إطلاق الرصاص، والتي وصفتها بالأعمال العدائية التي تشكل انتهاكاً للقانون الإنساني والدولي، وفصلت البعثة أن القتلى كانوا ثلاثة رجال وصبي، أما الجرحى فكانوا 19 رجلاً، و5 نساء، وصبيين وفتاة.

وأدى القصف إلى مقتل شخص، وإصابة 13 آخرين، أما إطلاق النار فتسبب في مقتل شخص و8 إصابات، وأودت مخلفات الحرب بحياة شخص وأصابت 3 آخرين، وقتلت سيارة مفخخة شخصاً وأصابت 3 بجروح.

وتوزعت الحالات بين سبها التي شهدت حالة وفاة واحدة و18 إصابة، وبنغازي التي شهدت 3 وفيات و9 إصابات.

وقالت البعثة إن حالات أخرى يمكن أن تشكل انتهاكات أيضاً وقعت في عدد من المدن، وأسقطت هذه الحالات 10 قتلى و11 جريحاً، وتوزعت على كل من طرابلس، بنغازي، سبها، مصراتة، الزاوية، اجدابيا، الكفرة وصرمان.

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