وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف يتفقد مخازن الإدارة العامة للإمداد في المرج

المرج 1 مايو 2018 (وال) – تفقد معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف مساء اليوم الثلاثاء مخازن الإدارة العامة للإمداد في مقرها في مدينة المرج.

واطلع معاليه على سير عمل الإدارة ومدى استعدادها لتوفير احتياجات أجهزة وزارة الداخلية إضافة إلى أبرز العوائق والعراقيل والنواقص التي تواجه الإدارة.

وأثنى معالي الوزير على جهود القائمين على الإدارة لما يقومون به من خدمات لكافات القطاعات والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية.

ورافق معاليه في هذه الجولة مدير الإدارة العامة للإمداد وعدد من ضباط الإدارة وضباط وضباط صف مديرية أمن المرج.(وال- المرج) إ م

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