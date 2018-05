الردع الخاصة : رئيس جائزة سبتموس ورفيقه متهمان بقضية أخلاقية

المتوسط :

نفى المتحدث بإسم قوة الردع الخاصة بالعاصمة طرابلس، أحمد بن سالم،الاخبار المتداولة حول اختطاف رئيس جائزة سبتموس سليمان قشوط والمدير التنفيدي للجائزة محمد اليعقوبي خلال تواجدهما في أحد المقاهي بحي الاندلس في العاصمة طرابلس،

وأرجع بن سالم، خلال تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على القشوط واليعقوبي ، جاء بسبب كونهم متهمان في قضية أخلاقية لا علاقة لها بالجائزة، مضيفا بأنهما متواجدان بمقر قوة الردع بالعاصمة طرابلس للتحقيق معهم و من ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم بالافراج عنهم او احتجازهم ونافيا الشائعات حول تعرضهما للتعذيب أثناء حتجازهما.

