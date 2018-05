إسماعيل العايب: نعزي أحرار ليبيا في “بن حميد”..وموته نبراسا للثوار لاستكمال ما أراده

المتوسط – سامر أبو وردة

نعى عضو المؤتمر الوطني السابق، إسماعيل العايب، الإرهابي وسام بن حميد، قائد ما يسمى ب”مجلس شورى ثوار بنغازي”، وذلك خلال مداخلة هاتفية رصدتها “المتوسط”، على فضائية “التناصح”، الذراع الإعلامي للمفتي المعزول، الصادق الغرياني.

حيث قال إسماعيل العايب،” نعزي أحرار ليبيا أحد رموز ثورة فبراير، الذي ضحى بنفسه من أجل التصدي للمشروع الانقلابي، الذي هتك السيادة الوطنية”، بحسب قوله.

وتابع،”بإعلان وفاة وسام بن حميد ستكون هناك صحوة في المنطقة الشرقية، وقد ظهرت بوادرها بالفعل”. وأكمل قائلا، ” إن موت “بن حميد” سوف يكون نبراسا ووقودا للاستمرار في نهج الثورة”، مضيفا، وفاة “بن حميد” ليست نهاية المطاف، وستكون داعم وحافز لتوحيد صفوف من أسماهم ب”الثوار”، واستكمال ما أراده.

