«مكافحة الهجرة» بطرابلس تُوقف 98 مهاجرًا من جنسيات مختلفة

أفاد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، أمس، بأنّه تسلم 98 مهاجرًا غير شرعي، من الجنسية الأريترية، ومن جنسيات مختلفة كانوا في مركز إيواء زوارة.

وأشار الجهاز، إلى أنَّ المهاجرين كانوا ينوون التوجه إلى أوروبا بطريقة غير قانونية، حيث تمكن خفر السواحل الليبي من اعتراضهم في عرض البحر، وتسليمهم إلى مركز إيواء زوارة.

ولفت الجهاز، إلى أن عملية استلامهم تمت بالاتفاق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث تم تقديم الخدمات الإيوائية لهم، والكشف الطبي عليهم.

