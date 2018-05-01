البعثة الأممية توثق حصيلة القتلى والجرحى خلال شهر أبريل

طرابلس-العنوان

وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال شهر إبريل الماضي وقوع 31 إصابة في صفوف المدنيين، 4 حالات وفاة و27 إصابة بجروح، وذلك أثناء أعمال عدائية في مناطق مختلفة من ليبيا.

وأفاد البعثة في تقرير أن من بين الضحايا ثلاثة رجال وصبي واحد لقوا مصرعهم فيما أصيب 19 رجلاً وخمس نساء وصبيين اثنين وفتاة واحدة.

وقالت “كانت معظم الإصابات في صفوف المدنيين ناتجة عن القصف (حالة وفاة واحدة وثلاث عشرة حالات إصابة بجروح)، وكذلك إطلاق النار (حالة وفاة واحدة وثمان إصابات)، ثم المتفجرات من مخلفات الحرب (حالة وفاة واحدة واصابة 3 بجروح) بالإضافة إلى السيارات المفخخة (خالة وفاة واحدة و3 اصابات بجروح).

ووثقت البعثة عدداً من الإصابات في صفوف المدنيين في سبها (حالة وفاة واحدة و18 حالة إصابة بجروح) وفي بنغازي (3حالات وفاة و9 إصابات بجروح).

كما وثقت البعثة وقوع 21 إصابة أخرى (10 حالات وفاة و11 حالة إصابة بجروح) جراء أعمال يمكن أن تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وخرق لقانون حقوق الإنسان الدولي في أجدابيا والزاوية وبنغازي والكفرة ومصراتة وطرابلس وسبها وصرمان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية