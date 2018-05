جولة تفقدية لوزير داخلية المؤقتة لمخازن الإدارة العامة للإمداد

المتوسط:

زار وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار، إبراهيم بوشناف، مساء اليوم، مخازن الإدارة العامة للإمداد في مقرها في مدينة المرج.

واطلع الوزير على سير عمل الإدارة ومدى استعدادها لتوفير احتياجات أجهزة وزارة الداخلية، إضافة إلى أبرز العوائق والعراقيل والنواقص التي تواجه الإدارة.

وخلال هذه الجولة، رافق الوزير، مدير الإدارة العامة للإمداد وعدد من ضباط الإدارة وضباط صف مديرية أمن المرج.

وأثنى الوزير على جهود القائمين على الإدارة لما يقومون به من خدمات لكافات القطاعات والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية.

