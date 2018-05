المتوسط :

عثرت قوات خفر السواحل الليبية على جثث لأربع مهاجرين غير شرعيين في شواطئ تاجوراء والقره بوللي.

وأفاد عضو المكتب الإعلامي لجهاز خفر السواحل محمود شبران في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء،أن الجهاز بانتظار التعليمات من أجل انتشال الجثث ودفنها.

