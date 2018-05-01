العرادي : بن حميد عقد بيعة قتال مع داعش ضد حفتر لكنه ليس إرهابياً

ليبيا – نعى القيادي فى جماعة الاخوان المسلمين الليبية ، العضو المؤسس فى حزب العدالة والبناء عبدالرزاق العرادي أمير شورى بنغازي وسام بن حميد .

وفى مجموعات تدوينات رصدتها له صحيفة المرصد عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك نعى العرادي بن حميد بأبيات مؤثرة عن التضحية والشهادة والطغاة الظلمة للشاعر اللبناني الكبير جبران خليل جبران .

وفى تدوينة اخرى أشاد فيها ببطولة بن حميد ، قال العرادي ان وسام لم يكن إرهابياً لكنه إرتكب خطأ فادح باتفاقه مع تنظيم داعش لقتال حفتر الا انه أعاد تكرار ذات القصة المزعومة عن تهريب المشير حفتر لداعش لكي يستفرد بالثوار .

وفى تعليق له رداً على أحد اصدقاء صفحته قبل ان يحذف كل تدويناته بالخصوص ، أقر العرادي بأن وسام بن حميد عقد بيعة قتال مع داعش ضد حفتر وقال بأن الاخير قالها بعظمة لسانه فى اجتماع بمدينة مصراتة وان المعركة كانت مؤجلة واعاد مجدداً تكرار مزاعم ان المشير حفتر عقد صفقة مع داعش وانفرد بالثوار قبل .

يشار الى ان صحيفة المرصد كانت قد نشرت الشهر الماضي تسريبات صوتية للمسؤول الشرعي بالجماعة المقاتلة سامي الساعدي مع القيادي بشورى بنغازي احمد الحرابي أقر فيها الاخير بأن وسام بن حميد يقاتل مع داعش ومنحاز لها عن الاخرين .

كما أقر الحرابي بوجود خلافات ايدولوجية وصراعات فكرية بين الجماعات الارهابية وصراع نفوذ وتلقي فتاوى من مشائخ متطرفين بالخارج حتى انهى الجيش وجود هذه الجماعات جميعاً فى مدينة بنغازي

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية