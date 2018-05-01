 إقامة صلاة الغائب على بن حميد في هذه المدن

أقيمت اليوم الثلاثاء صلاة الغائب على وسام بن حميد القائد العسكري بمجلس شورى ثوار بنغازي (المدرجة على لائحة الإرهاب). وبحسب وسائل إعلامية محسوبة على تيار الإخوان فان الصلاة أقيمت في مناطق محسوبة على تياره السياسي مثل ميدان الشهداء في مدينة طرابلس ، وكذلك بمدينة مصراتة أمام جامع الشيخ في نفس التوقيت وكذلك في مدينة غريان واسطنبول بتركيا.

وأعلنت عائلة بن حميد أمس الاثنين في بيان مصور مقتله مؤكدة أنها تمد أيديها وتبارك الصلح والسلام لحقن الدماء حسب تعبيرها. ويعتبر بن حميد من أبرز قيادات المجموعات الإرهابية التي تقاتل في بنغازي تحت مسمى “مجلس شورى ثوار بنغازي” والمدعمة من المؤتمر الوطني السابق والمقربة من المفتي المعزول “الصادق الغرياني”. وينحدر بن حميد من بنغازي، ومن أبرز أعماله الدموية في بنغازي قيادته لحملة ضد متظاهرين في المدينة طالبوا بخروج الميليشيات، عندها أطلق عليهم الرصاص وقتل 31 منهم بمنطقة الكويفية شمال بنغازي.

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