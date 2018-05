المغرب تُعلن عودة 16 ألف مغربي من العالقين في ليبيا

المتوسط:

أفادت الحكومة المغربية، بأنّه عاد حوالي 17 ألف مغربي إلى بلادهم من مناطق النزاع في ليبيا وسوريا والعراق واليمن.

وقال الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج والهجرة عبد الكريم بنعتيق، إنّه تم ترحيل 16.134 مغربيا من العالقين في ليبيا و127 من اليمن و4 من العراق.

وأشار الوزير إلى أنه منذ بداية الأحداث في سوريا عاد 651 شابا مغربيا من هناك، بينهم 4 خلال العام الحالي.

ولفت الوزير، إلى أن المغاربة الذين عادوا ليسوا بالضرورة مرتبطين بنوازع أيدولوجية، ومنهم من عاشوا ظروفا صعبة، موضحًا أن المغرب يتعامل مع أبنائه بالوطنية الصادقة، ولم يتطرق في حديثه لمصير العائدين.

