البعثة الأممية: مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين جراء أعمال العنف في ليبيا خلال أبريل

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها وثقت مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين جراء أعمال عنف في مناطق مختلفة من ليبيا خلال شهر أبريل المنقضي، وإن من بين القتلى ثلاثة رجال وصبيا واحدا، فيما أصيب 19 رجلا و5 نساء وصبيان اثنان وفتاة واحدة.

جاء ذلك في تقرير حقوق الإنسان حول الإصابات في صفوف المدنيين الذي شمل الفترة من 1 إلى 30 أبريل، وصدر اليوم الثلاثاء عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضحت البعثة أن معظم الإصابات في صفوف المدنيين، ناتجة عن القصف الذي تسبب في «حالة وفاة واحدة و13 حالة أصيبت بجروح»، وإطلاق النار الذي أدى إلى «حالة وفاة واحدة و8 إصابات»، ثم المتفجرات من مخلفات الحرب التي تسببت في «حالة وفاة واحدة وإصابة ثلاثة بجروح» بالإضافة إلى السيارات المفخخة التي أودت بحياة شخص واحد وأصابت ثلاثة آخرين بجروح.

ووثقت البعثة في تقريرها «حالة وفاة واحدة و18 حالة إصابة بجروح» في صفوف المدنيين بمدينة سبها، إضافة إلى «ثلاث حالات وفاة وتسع إصابات بجروح» في مدينة بنغازي.

وأضافت أنها وثقت «10 حالات وفاة و11 حالة إصابة بجروح» جراء أعمال قال إنه «يمكن أن تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وخرق لقانون حقوق الإنسان الدولي في أجدابيا والزاوية وبنغازي والكفرة ومصراتة وطرابلس وسبها وصرمان».

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