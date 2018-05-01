البعثة الأممية توثق مقتل 4 مدنيين وإصابة 27 آخرين بليبيا خلال أبريل

وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وقوع أربع حالات وفاة و27 إصابة بجروح في صفوف المدنيين، وذلك جراء الأعمال عدائية في مناطق مختلفة من ليبيا خلال شهر أبريل الماضي.

وذكرت البعثة في تقرير حقوق الإنسان حول الإصابات في صفوف المدنيين خلال شهر أبريل، أن من بين الضحايا ثلاثة رجال وصبي واحد لقوا مصرعهم، فيما أصيب تسعة عشر رجلاً وخمس نساء وصبيين اثنين وفتاة واحدة.

وأوضحت البعثة، أن معظم الإصابات في صفوف المدنيين كانت ناتجة عن القصف وهي حالة وفاة واحدة وثلاث عشرة حالات إصابة بجروح، فيما توفي مدني وأصيب وثمانية آخرين جراء إطلاق النار، وتوفي شخص وأصيب ثلاثة بجروح بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة وثلاثة إصابات بجروح إثر السيارات المفخخة.

ورصدت البعثة، حالة وفاة واحدة و18 حالة إصابة بجروح في صفوف المدنيين جراء الاشتباكات المسلحة في مدينة سبها بين القوات التابعة لقبيلة أولاد سليمان بما في ذلك مجموعة اللواء السادس المسلحة، وقوات تابعة لقبيلة التبو، وتوفي ثلاثة مدنيين وأصيب تسعة آخرين بجروح في بنغازي خلال الشهر الماضي، جراء إطلاق النار وسيارة مفخخة ومخلفات الحرب وغيرها من المتفجرات.

كما وثقت البعثة الأممية، وقوع 21 إصابة أخرى، منها عشر حالات وفاة و11 حالة إصابة بجروح جراء أعمال يمكن أن تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وخرق لقانون حقوق الإنسان الدولي في إجدابيا والزاوية وبنغازي والكفرة ومصراتة وطرابلس وسبها وصرمان.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وثقت 16 إصابة في صفوف المدنيين بينهم خمس حالات وفاة وإصابة 11 آخرين بجروح، وذلك بسبب أعمال عدائية في مناطق مختلفة من ليبيا.

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