غرفة أمنية مشتركة لتأمين حفل تخريج الدفعة الـ 51 بتوكرة

توكرة-العنوان

أعلنت مديرية أمن توكرة وضع خطة أمنية بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية بالمدينة استعدادا للاحتفال بتخريج الدفعة الـ 51 من الكلية العسكرية بالتزامن مع ذكرى انطلاق معركة الكرامة للقضاء على الإرهاب في ليبيا.

وأفاد مدير وحدة الإعلام خليل البرغثي أن المديرية عقدت في اليومين الماضيين اجتماعا ضم كافة الأجهزة الأمنية بالمدينة وتم الاتفاق على ربط جميع الأجهزة بالغرفة الأمنية بمديرية أمن توكرة وتفعيل كافة الكاميرات لمراقبة مداخل ومخارج المدينة وشوارعها الرئيسية.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر المديرية جهازي الأمن داخلي والخارجي والبحث الجنائي والاستخبارات والمباحث الجنائية والشرطة الكهربائية والدفاع المدني والحرس البلدي.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية