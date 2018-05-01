الأمم المتحدة للدعم في ليبيا توثق الإصابات في صفوف المدنيين في أبريل 2018

طرابلس 01 مايو 2018 (وال) – وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الفترة من 01 إلى 30 أبريل 2018، الإصابات التي وقعت في صفوف المدنيين.

وأوضحت البعثة أنه في أبريل تم تسجيل 31 إصابة في صفوف المدنيين 04 حالات وفاة و27 إصابة بجروح وذلك أثناء أعمال عدائية في مناطق مختلفة من ليبيا.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنه كان من بين الضحايا ثلاثة رجال وصبي واحد لقوا مصرعهم فيما أصيب تسعة عشر رجلا وخمس نساء وصبيين اثنين وفتاة واحدة.

وأشارت إلى أن معظم الإصابات في صفوف المدنيين كانت ناتجة عن القصف (حالة وفاة واحدة وثلاث عشرة حالات إصابة بجروح) وكذا إطلاق النار (حالة وفاة واحدة وثمان إصابات) ثم المتفجرات من مخلفات الحرب (حالة وفاة واحدة وإصابة ثلاثة بجروح) بالإضافة إلى السيارات المفخخة (حالة وفاة واحدة وثلاث إصابات بجروح).

ووثقت البعثة عددا من الإصابات في صفوف المدنيين في سبها (حالة وفاة واحدة وثمان عشرة حالة إصابة بجروح) وفي بنغازي (ثلاث حالات وفاة وتسع إصابات بجروح).

كما وثقت البعثة وقوع إحدى وعشرين إصابة أخرى (عشر حالات وفاة وإحدى عشرة حالة إصابة بجروح) جراء أعمال يمكن أن تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وخرق لقانون حقوق الإنسان الدولي في أجدابيا والزاوية وبنغازي والكفرة ومصراتة وطرابلس وسبها وصرمان.(وال – طرابلس)أ ف / أ د

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