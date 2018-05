«السراج» يُرحب ببيان اللجنة الرباعية المعنية بليبيا

المتوسط:

رحب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، بالبيان المشترك الصادر بالقاهرة يوم 30 أبريل 2018، عن اجتماع المجموعة الرباعية المعنية بليبيا «جامعة الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة»، التي جددت فيه التزامها بسيادة استقلال ليبيا ووحدة أراضيها، وأكدت دعمها للعملية السياسية ولجهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وكافة الأطراف الدولية والمحلية من أجل بسط الأمن والاستقرار وبناء المؤسسات.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي، عن ارتياحه لما تضمنه بيان اللجنة من التأكيد على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وهو التوجه الذي طرحه في يونيو 2017، كحل ينهي المراحل الانتقالية وحالة الانقسام السياسي في البلاد، وبادر بالفعل بتفعيل الهيئة العليا للانتخابات وتوفير الدعم اللازم لتمكينها من أداء مهامها، وبالتأكيد لابد من تعهد كافة الأطراف القبول بما تسفر عنه الانتخابات من نتائج، وكما جاء في بيان اللجنة الرباعية.

وثمن السراج، دعوة اللجنة الرباعية لدول الجوار والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمساندة ليبيا التي أصبحت ضحية لموجات هائلة من الهجر غير الشرعية وذلك من خلال مكافحة التهريب والاتجار بالبشر في دول المصدر والدول الحدودية، ونأمل في دعم اللجنة الرباعية لتحقيق مطلبنا من المجتمع الدولي بتوفير سبل مكافحة شبكات التهريب داخل ليبيا وفي البحر وعند الحدود بدعم خفر السواحل وحرس الحدود والحرس الرئاسي الليبي.

وأشاد السراج، بدعوة البيان إلى أهمية وحدة القطاع الاقتصادي والمالي ووحدة كافة المؤسسات السيادية.

