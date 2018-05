ورشة عمل عن نظم العنونة البريدية ببلدية مصراتة

المتوسط:

أقميت بمقر ديوان بلدية مصراتة، خلال اليومين الماضين، ورشة عمل بعنوان «المجلس البلدي وتطلعات العنونة البريدية».

وشارك في هذه الورشة، عدد من القطاعات والمؤسسات والشركات الخدمية العامة ذات العلاقة، ولفيف من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال تقنية المعلومات، وبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية.

وتناولت الورشة أهمية العنونة البريدية، ومدى الحاجة لها ودورها في سهولة الوصول وتقديم الخدمات، وكذلك بناء قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها كأساس لعديد البرمجيات الخدمية سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص.

